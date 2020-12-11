بعد وصوله لمصر.. ماذا نعرف عن اللقاح الصيني لكورونا؟

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض مصراوي عددا من المعلومات عن اللقاح الصيني الذي وصل إلى مصر اليوم:

- فعال بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

- أثبت الفعالية والأمان بدرجة كبيرة حيث أصيب حوالي 150 شخصا من المشاركين في التجربة الدولية وتلقوا اللقاح الوهمي وليس الأصلي سينوفارم بفيروس كورونا وهذا دليل على فعالية الفيروس أما الذين تلقوا اللقاح فلم يصب أيا منهم بالفيروس لكونه واقيا من الإصابة.

- إمكانية استيراد اللقاح وحفظه في درجة حرارة ما بين -2:-8 درجة مئوية وهذه الخاصة متوافرة في مصر، بعكس لقاح فايزر وموديرنا إذ يحتاجا لدرجة حرارة تصل إلى -70 درجة مئوية، و-20 درجة مئوية.

- تكنولوجية اللقاح الصيني تعتمد على الحقن بجرعات بها فيروس ضعيف أو ميت، تعمل على تحفيز الأجسام المضادة بالجسم ضد الفيروس لمقاومته وتكوين أجسام مضادة، وهذا الفيروس الضعيف لا يشكل أي خطورة على من يحقن به.

- يعطى منه جرعتين لكل شخص بينهما 21 يومًا، ويحقن به المواطنين في عضلة الكتف باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح.

- الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي

- أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3 آلاف متطوع