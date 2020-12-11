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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تصوير هاني رجب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية.

وأضافت في تصريحات لها، الخميس، على هامش استقبال أول شحنات لقاح فيروس كورونا، بمطار القاهرة، قبل قليل، أن مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك موقع إلكتروني يتم التسجيل عليه للحصول على الفيروس.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دوما على حصول الشعب المصري على كل ما هو عظيم وقوي، موجهة الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.