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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر هي أول دولة إفريقية تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات لها، الخميس، على هامش استقبال أول الشحنات، بمطار القاهرة، أنها كانت من أوائل المتطوعين لتجربة اللقاح الجديد، وهذه الشحنة من نفس اللقاح الذي أجريت عليه تجارب في مصر.

وأكدت أن مصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دوما على حصول الشعب المصري على كل ماهو عظيم وقوي، موجهة الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.