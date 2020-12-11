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وزيرة الصحة: أول دولة إفريقية تحصل على لقاح

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وزيرة الصحة: مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وزيرة الصحة: أول دولة إفريقية تحصل على لقاح

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11:40 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هي أول دولة إفريقية تستقبل أولى شحنات لقاح .

وأضافت في تصريحات لها، الخميس، على هامش استقبال أول الشحنات، بمطار القاهرة، أنها كانت من أوائل المتطوعين لتجربة اللقاح الجديد، وهذه الشحنة من نفس اللقاح الذي أجريت عليه تجارب في مصر.

وأكدت أن مصر أن الرئيس عبدالفتاح يحرص دوما على حصول الشعب المصري على كل ماهو عظيم وقوي، موجهة الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.

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