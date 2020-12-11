صور.. مصرع طفل وإصابة 4 آخرين سقطوا في ترعة بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طفل في السويس مصرعه، وأصيب 4 آخرين انقلب بهم "تروسيكل" بضائع في ترعة الإسماعيلية بمنطقة الهويس.

تلقت غرفة إسعاف السويس بلاغًا من الأهالي مساء اليوم الخميس، يفيد سقوط "تروسيكل" بضائع داخل ترعة الإسماعيلية، قرب كوبري الباسل بحي الأربعين، ودفع مرفق إسعاف السويس بـ3 سيارات، كما انتقل لموقع الحادث القيادات الأمنية والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

ذكر شهود عيان أنه أثناء محاولة قائد "التروسيكل" تفادي سيارة تسير في الاتجاه المعاكس، انحرف يسارًا بقوة ليسقط في الترعة.

واستطاع الأهالي إنقاذ 4 أشخاص من الغرق، ونقلهم رجال الإسعاف إلى المستشفى، بينما استمرت أعمال البحث عن طفل مفقود، ونجحت جهود البحث بمعاونة رجال الأمن في إخراج الطفل.

قال مصدر طبي إن المستشفى استقبل الطفل 15 عامًا، وهو في حالة حرجة وتوفي خلال محاولة علاجه بالمستشفى، وجرى نقله للمشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

