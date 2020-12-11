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مدير دائرة التحكيم: من يتهم الحكام بمحاباة الأندية الجماهيرية "تفكيره جنوني"

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مدير دائرة التحكيم: من يتهم الحكام بمحاباة الأندية الجماهيرية

قال مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو إن اتهامات بعضهم من الشارع الرياضي بمحاباة لجنة الحكام للأندية الجماهيرية نستطيع وصفه بـ "التفكير الجنوني"، مؤكدًا عدم صحة هذه الاتهامات والمزاعم.

وزاد نافارو في مقطع بثه اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" الخميس، إلى أنهم معنيون بحماية القانون وتحقيق العدالة داخل أرضية الملعب لكل الأندية على حد سواء.

وأضاف: "أينما تذهب حول العالم هناك أندية جماهيرية كما هو الحال في ؛ لكن الحكام لا يكترثون إن كانوا أندية كبيرة أم لا، ويعملون بجهد لتحقيق العدالة داخل الملعب".

واختتم: "الحكام يحترمون الفريقين ولا يعنيهم من أين أتوا، ويحترمون الـ22 لاعبًا والجهاز الفني واللاعبين في دكة البدلاء، ولا يهمهم ما اللون أو الفريق".

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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