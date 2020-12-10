أخبار عاجلة

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" -
أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة -
ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت -
شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم -
شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد -
ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:33 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 142 ألفا و 187 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1170 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16733 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية