ضبط 18 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت مأمورية من ضبط 18 طن دقيق فاخر بدون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات أن المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحفظت القوات على الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.