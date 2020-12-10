أخبار عاجلة

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" -
أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة -
ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت -
شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم -
شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد -
ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يبحث مع نظيره العراقي آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

Print
وزير الزراعة يبحث مع نظيره العراقي آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وزير الزراعة يبحث مع نظيره العراقي آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

مصراوي Masrawy

10:23 م الخميس 10 ديسمبر 2020

مصراوي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من دولة العراق الشقيق.

وعقد القصير، صباح الخميس، اجتماعاً مع نظيره العراقي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق.

وقال وزير الزراعة، إن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين والعراق.

واستعرض القصير، تطور العلاقات الزراعية مع العراق خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها اجتماع اللجنة العراقية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في الدولتين والتي عقدت في بغداد شهر أكتوبر الماضي وما أسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات اتفق عليها ممثلي وزارتي الزراعة في البلدين.

واتفق الوزيران على إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد.

وبحثا الجانبين، آفاق التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وبناء القدرات والإنتاج الحيواني والنباتي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجالات التلقيح الإصطناعى وتدريب الكوادر العراقية والتعاون فى مجال إنتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والأمصال واللقاحات البيطرية.

وناقش الوزيران مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة خاصة المتعلقة بمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية بينهما.

ورحب وزير الزراعة المصري بما تقدم به الجانب العراقي من طلبات للتعاون فى قطاع الزراعة.

ومن ناحيته أعرب المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي عن سعادته بزيارة مصر وزيادة آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين معلنا عن ترحيبه الاستفادة بالخبرة والتجارب المصرية الزراعية الناجحة ونقلها الي العراق فضلا عن فرص التدريب للكوادر العراقية في مصر بالمجالات الزراعية المختلفة.

وأكد الجانبان حرصهما على حل كافة المشاكل التي قد تعوق نمو وتطور العلاقات بينهما في هذا المجال الهام، وتم التأكيد على البدء فورا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل في مجالات الزراعة بشكل عام ومجموعة عمل في مجال البحوث الزراعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية