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هدية من الإمارات.. تفاصيل وصول أول شحنة لقاح كورونا للقاهرة

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هدية من الإمارات.. تفاصيل وصول أول شحنة لقاح كورونا للقاهرة هدية من الإمارات.. تفاصيل وصول أول شحنة لقاح كورونا للقاهرة

مصراوي Masrawy

09:57 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، شحنة من المستحضرات الطبية الصينية، كهدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري، لمكافحة المستجد كعلاج جديد.

ومن المقرر، أن تصل الشحنة على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي رحلة رقم 925، ويستقبلها بالمطار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني بالقاهرة، ومريم خليفة الكعبي نائب رئيس البعثة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بالقاهرة .

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، ينظمون مؤتمرا صحفيا باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وذلك أثناء مراسم استقبال الشحنة، لشرح كافة الفاعليات عن اللقاح الجديدة والذي يستخدم في مكافحة كورونا .

وكانت مصادر بوزارة الصحة، أكدت أن تجربة اللقاح المستخدم في علاج كورونا، آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

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