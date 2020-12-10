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مجلة علمية أمريكية: لقاح فايزر ضد كورونا آمن وفعال

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مجلة علمية أمريكية: لقاح فايزر ضد كورونا آمن وفعال مجلة علمية أمريكية: لقاح فايزر ضد كورونا آمن وفعال

مصراوي Masrawy

09:58 م الخميس 10 ديسمبر 2020

وكالات:

نشرت مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، الأمريكية، النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح فايزر، الذي طورته شركتي "فايزر وبيونتيك"، ضد كورونا، لافتة إلى أن النتائج تظهر انتصار كبير على الوباء الذي أصاب الملايين حول العالم.

ووفقًا لـ"يورونيوز"، تتحدث المجلة في مقال افتتاحي عن أمن وفعالية اللقاح في مواجهة الوباء الذي انتشر مؤخرًا.

وأوضحت المجلة أنه خضع نحو 43548 مشاركا لعينة عشوائية، لاختبار فعالية لقاح فايزر ضد كورونا، لافتة إلى ظهور 8 حالات إصابة بكورونا ظهرت بعد 7 أيام على الأقل من الجرعة الثانية بين المشاركين المعينين لتلقي "BNT162b2 و162"، وهو المسمى العلمي للقاح فايزر.

وأضافت أن لقاح فايزر، أظهر أنه فعالا بنسبة 95٪ في الوقاية من كورونا.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن من بين أعراض تناول اللقاح، الشعور بألم قصير المدى، خفيف إلى متوسط في موقع الحقن، والتعب، والصداع.

يمنح نظام الجرعتين من BNT162b2 حماية بنسبة 95 ٪ ضد Covid-19 وأكدت المجلة الأمريكية أن النتائج أظهرت أنه في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر استجابة للوقاية باللقاح الذي انتجته الشركتين الأمريكية والألمانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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