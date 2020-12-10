صور.. ضبط 66 طن مخلل فاسد داخل مصنع في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 66 طن مخللات فاسدة، داخل مصنع بمنطقة مرغم التابعة لحي العامرية غرب المحافظة.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية نفذت حملة موسعة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية وجهاز حماية المستهلك للرقابة على مصانع الإنتاج الغذائي في نطاق الدائرة.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه بمنطقة مرغم بالعامرية، وعثر داخله على كميات كبيرة من الزيتون والفلفل المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تحمل أي بيانات، معبأة في 441 برميلًا بإجمالي وزن 66 طنا و150 كيلو جرام.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم قانونيا للعرض على النيابة.

وأضاف القلش في تصريح صحفي أن المصنع المشار إليه يعد ثالث منشأة تصنيع غذائي يجرى ضبطها خلال الأسبوع الجاري بالإسكندرية بعد ضبط مصنعين لمنتجات الألبان بدون ترخيص.