استبعاد مدير إدارة طوخ بسبب "احتفال دون إجراءات احترازية"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، باستبعاد مدير إدارة طوخ التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد خالد المغربي بإدارة طوخ التعليمية.

كما قرر نقلهم إلى ديوان المديرية، لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار حيال الواقعة.

جاء ذلك على خلفية واقعة إقامة احتفال دون تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ودون أخذ الموافقات اللازمة طبقا للبروتوكولات المتبعة.