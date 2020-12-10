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استبعاد مدير إدارة طوخ بسبب "احتفال دون إجراءات احترازية"

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استبعاد مدير إدارة طوخ بسبب "احتفال دون إجراءات احترازية" استبعاد مدير إدارة طوخ بسبب "احتفال دون إجراءات احترازية"

مصراوي Masrawy

09:46 م الخميس 10 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، باستبعاد مدير إدارة طوخ التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد خالد المغربي بإدارة طوخ التعليمية.

كما قرر نقلهم إلى ديوان المديرية، لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار حيال الواقعة.

جاء ذلك على خلفية واقعة إقامة احتفال دون تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار ، ودون أخذ الموافقات اللازمة طبقا للبروتوكولات المتبعة.

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