927 مرشحًا في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان اليوم الخميس، عن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب والذين يبلغ عددهم 927 طالبًا وطالبة، منهم 550 طالبًا و377 طالبة.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن أعداد الطلاب المرشحين للانتخابات ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تزايد حرص الطلاب علي المشاركة في هذه الانتخابات.

وأضاف غلاب أنه جرى وضع كشوف المرشحين المبدئية في أماكن واضحة بمختلف كليات الجامعة لكي يتعرف الطلاب علي جميع زملائهم المرشحين.

وأكد رئيس الجامعة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات الطلابية في جميع مراحلها لمنع انتشار فيروس كورونا.