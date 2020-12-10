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حبس تامر أمين سنتين بتهمة سب عارضة أزياء

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حبس تامر أمين سنتين بتهمة سب عارضة أزياء حبس تامر أمين سنتين بتهمة سب عارضة أزياء

مصراوي Masrawy

09:44 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

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