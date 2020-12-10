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رفض تظلمات 6 مرشحين على الحصر العددي لانتخابات النواب بكفر الشيخ

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رفض تظلمات 6 مرشحين على الحصر العددي لانتخابات النواب بكفر الشيخ رفض تظلمات 6 مرشحين على الحصر العددي لانتخابات النواب بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

09:36 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رفضت اللجان العامة لانتخابات مجلس النواب بـ3 دوائر انتخابية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تظلمات 6 مرشحين، على أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائرهم، عقب الإعلان على النتيجة الأولية لجولة الإعادة.

وأكد مصدر قضائي بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصحفي أحمد طنطاوي، تقدم للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، بتظلم على الحصر العددي لأصوات الناخين، في جولة الإعادة، ونفس الأمر تقدم الرباعي علي أحمد، ومحمد عبدالحميد هاشم، وماهر مصري، ومحمد مفتاح، بتظلمات للجنة العامة بالدائرة الثانية سيدي سالم والرياض.

وقال إن اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس، تلقت تظلمًا واحدًا فقط من المرشح الخاسر عصام السعدي عبدالغفار، على الحصر العددي لاصوات الناخبين بالدائرة خلال جولة الإعادة، وفي الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس لم يتقدم أي مرشح سواء فائز أو خاسر بتظلم للجنة العامة المسئولة عن انتخابات الدائرة.

وأضاف أن المصدر القضائي أن هناك لجنة من محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، توجهت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، وسلمت الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى دوائر محافظة كفر الشيخ الأربعة، وذلك طبقًا لتوجيهات الهيئة.

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