أخبار عاجلة

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" -
أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة -
ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت -
شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم -
شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد -
ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي يبحث مع "سيمنز" مشروع القطار السريع "العلمين الجديدة ـ العين السخنة"

Print
مدبولي يبحث مع "سيمنز" مشروع القطار السريع "العلمين الجديدة ـ العين السخنة" مدبولي يبحث مع "سيمنز" مشروع القطار السريع "العلمين الجديدة ـ العين السخنة"

مصراوي Masrawy

09:29 م الخميس 10 ديسمبر 2020

مصراوي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص المصرية البالغ على التعاون مع الشركة في مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين والشركة في مشروعات الطاقة.

وعرض مدبولي تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة "سيمنس" العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

من جانبه، أشار وزير النقل إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلاً عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، مضيفاً أن الشركة ستتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وكذا توريد الأنظمة، موضحاً أنه يتم حالياً استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل الى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

وقال رئيس الشركة: أضمن لكم بأن يكون العرض الذي سيتم التوصل إليه مناسباً لما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً في مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزاً لنجاح المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعاً، خاصة وأنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

وأكد مايكل بيتر، أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، بما يليق بالانجازات التي تتم حالياً في مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية