السبت.. قطع الكهرباء عن حي غرب شبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن حي غرب شبرا الخيمة، على منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن شركة كهرباء القاهرة، وإدارة شبكات شبرا الخيمة، أعلنت اضطرارها لقطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 12 ديسمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه جرى رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادًا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.

مشيرة إلى أنه جرى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.