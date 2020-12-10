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الأزهر للفتوى يواصل فعاليات برنامج " التوعية الأسرية" بشمال سيناء

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الأزهر للفتوى يواصل فعاليات برنامج " التوعية الأسرية" بشمال سيناء الأزهر للفتوى يواصل فعاليات برنامج " التوعية الأسرية" بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

09:17 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى"

واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ندواتهم ولقاءاتهم بأهالي محافظة شمال سيناء في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والذي سينهى أعماله في المحافظة غدًا الجمعة إن شاء الله تعالى.

والتقى أعضاء مركز الفتوى اليوم بشباب مدينة العريش، حيث عُقدت ندوة بمركز شباب 6 أكتوبر، تحدَّث فيها المحاضرون عن دور الشَّباب في حماية الأوطان، وأهمية هذا الدور في تقدم الأمة ورقيها.

وعقدت ندوة بجمعية النُّسور تناولت أسس بناء الأسرة، وحمايتها من التَّفكك، وذكروا أمثلة من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة زوجاته وأهله.

وفي نهاية الندوات فتح علماء الأزهر الشريف باب المناقشة مع الحضور الكريم، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول أمور دينية ومجتمعية.

وجدير بالذكر أن البرنامج بدأ لقاءاته وجولاته في المحافظة مطلع الأسبوع الجاري، بلقاءات بنَّاءة بين محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والدكتور سعيد لافي - رئيس جامعة العريش، وبين الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي، والدكتور رضا محمود محمد السعيد - رئيس قسم البحوث والتدريب بالمركز، والوفد المرافق لهما.

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