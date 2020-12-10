"آل قايد "يفتتح معرض "العشرين" في كلية العلوم والآداب بمحايل

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اشتمل على أركان للمنتجات اليدوية والتصوير والتغذية والهدايا

افتتح عميد كلية العلوم والآداب بمحايل الدكتور إبراهيم آل قايد معرض العشرين في كلية العلوم والآداب بمحايل بقسم الاقتصاد المنزلي بشطر الطالبات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية الدكتورة غيداء العمري إن المعرض يأتي تعزيزًا لرسالة القسم التي تنبثق من دعم الأعمال والمهن اليدوية، مبيّنةً أن سبب التسمية أتى تزامنًا مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي كان من أهم أهدافها تمكين المرأة في شتى مجالات العمل.. ودعم إبداعات وقدرات أبناء وبنات الوطن.

واشتمل المعرض على مجموعة أركان من أبرزها ركن تصميم الأزياء، التصوير وفن النسيج والتريكو والتغذية والتطريز الريزن وركن الهدايا والحلويات.

فيما رفعت وكيلة الكلية بشطر الطالبات الدكتورة رحمة آل أحمد شكرها لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لمثل هذه البرامج وكذلك شكرها للمشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد الشهري على دعمه وتوجيهاته لإقامة مثل هذه المعارض ولعميد الكلية ومساعد المشرف العام للشؤون الفنية والطالبات المشاركات في نجاح المعرض.