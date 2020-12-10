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يحقق مزيدًا من الاستقرار.. الرئيس تعليقًا على اتفاق المغرب وإسرائيل

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يحقق مزيدًا من الاستقرار.. الرئيس السيسي تعليقًا على اتفاق المغرب وإسرائيل يحقق مزيدًا من الاستقرار.. الرئيس تعليقًا على اتفاق المغرب وإسرائيل

مصراوي Masrawy

08:51 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الرئيس عبدالفتاح ، متابعته باهتمام بالغ التطور بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.. إذ أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدًا من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

فيما أبلغ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت.

وقال العاهل المغربي، في بيان للديوان الملكي، نقلته "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق مع إٍسرائيل.

وتابع أن "اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية موقف تاريخي".

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مصراوي Masrawy

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