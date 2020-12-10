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برلماني روسي: لا يوجد منطق أو أساس قانوني للعقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد موسكو

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برلماني روسي: لا يوجد منطق أو أساس قانوني للعقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد موسكو برلماني روسي: لا يوجد منطق أو أساس قانوني للعقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد موسكو

مصراوي Masrawy

08:46 م الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الخميس، بأن العقوبات الدورية التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على لا يوجد فيها منطق ولا أساس قانوني.

وقال كوساتشيوف في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "العقوبات: أنا لا أدرك ولا أتقبل، لا المنطق ولا الدوافع ولا الأسباب القانونية، لأنها ببساطة غير موجودة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة "أحمد قديروف"، التي تم إنشاؤها بمبادرة من قبل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وكذلك ضد الشركات والأندية الرياضية ذات الصلة، بما في ذلك ونادي كرة القدم "أحمد"، كما فرضت بريطانيا عقوبات أيضاً.

وجرى فرض العقوبات ضد نائب مدير الحرس الوطني في الشيشان دانييل فاسيليفيتش مارتينوف ونائب رئيس الوزراء الشيشاني وحيد أوسمييف، والمواطن الروسي زياد سبسبي وجميعهم، بحسب تقرير الخزانة الأميركية، "مرتبطون برمضان قديروف" رئيس الشيشان.

كما تم أيضاً إدراج المواطن الألماني تيمور دوجازاييف في قائمة العقوبات لصلته بقديروف.

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