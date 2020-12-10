أخبار عاجلة

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" -
أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة -
ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت -
شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم -
شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد -
ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر يوضح حقيقة قبول طعن أحمد طنطاوي بعد خسارة انتخابات النواب في كفر الشيخ

Print
مصدر يوضح حقيقة قبول طعن أحمد طنطاوي بعد خسارة انتخابات النواب في كفر الشيخ مصدر يوضح حقيقة قبول طعن أحمد طنطاوي بعد خسارة انتخابات النواب في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

08:45 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر قضائي في محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد حول قبول طعن الصحفي أحمد طنطاوي، على نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطعن على نتيجة الانتخابات لا يجوز تقديمه إلا بعد إعلان النتيجة رسميًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها صاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن أي نتائج انتخابية، خاصة بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم نشر اسمه – أن تقديم الطعون بعد إعلان النتيجة رسميًا يكون أمام محكمة النقض.

وقال إن أحمد طنطاوي، تقدم للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، بتظلم على الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في انتخابات جولة الإعادة، وذلك ضمن تظلمات جرى تقديمها من مرشحين آخرين في دوائر أخرى، إلى اللجان العامة المسئولة عن انتخابات دوائرهم على الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في تلك الدوائر.

وتداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورات تزعم تقديم الصحفي أحمد طنطاوي، طعنًا للهيئة الوطنية للانتخابات على الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين وقبوله.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية