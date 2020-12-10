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رئيس الوطنية للإعلام: انتهاء تجهيزات تغطية بطولة الدوري مع الالتزام بالضوابط المهنية

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رئيس الوطنية للإعلام: انتهاء تجهيزات تغطية بطولة الدوري مع الالتزام بالضوابط المهنية رئيس الوطنية للإعلام: انتهاء تجهيزات تغطية بطولة الدوري مع الالتزام بالضوابط المهنية

مصراوي Masrawy

08:34 م الخميس 10 ديسمبر 2020

مصراوي

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والبشرية للقيام بالتغطية الإعلامية لبطولة الدورى العام لكرة القدم باستخدام أحدث التقنيات من كاميرات HD ، وسيارات البث وأطقم التغطية لكافة مباريات الدورى والتزام كافة القائمين بالتغطية بالضوابط والمعايير المهنية التى تحقق التوازن والحيادية وتجنب كافة أشكال التعصب التى ننبذها جميعاً.

وأثنى زين على كافة أطقم عمل الوطنية للإعلام لما قدموه من تغطية حيادية ومتوازنة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم بمبادرة أولا.. لا للتعصب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأقيمت بمسرح مؤسسة الأهرام بدعوة من رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عبد المحسن سلامة فى إطار فعاليات مبادرة لا للتعصب لمواجهة كافة أشكال التعصب بين الجماهير ونشر قيم التسامح و المحبة، والتنسيق حول التناول الإعلامى لمختلف الأنشطة الرياضية والعمل المشترك لتجنب كافة أشكال التعصب

وأشار حسين زين إلى دور الهيئة الوطنية للإعلام التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية وعدم بث روح الكراهية والفتن بين أفراد المجتمع وأبناء الوطن الواحد، وإشاعة روح المحبة والإخاء وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو فى أراء ضيوف البرامج المختلفة، وأن تلك الأهداف يتم تنفيذها من خلال البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام التى تلتزم بكافة ضوابط ومعايير المهنة من الحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي المقدم للجماهير وتغطية الأحداث الرياضية المختلفة.

شهدت المبادرة حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات الصحفية والإعلامية ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن الرياضي فى مصر

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