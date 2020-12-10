برعاية "الموارد البشرية" .. "نوارة" التطوعي يكرّم شركاء النجاح في مواجهة كورونا

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قدمت 6 مبادرات خلال فترة الجائحة.. و"الضبعان" يشدو لأبطال الداخلية والصحة

برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقام فريق ورود نوارة التطوعي حفله السنوي، وخصصه لتكريم شركاء النجاح خلال مبادراته في جائحة كورونا بقاعة المرجان في فندق المطلق بالرياض، وذلك على شرف مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، وبحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سلمان المطيري، وعددٍ من رجال الأعمال والإعلاميين.

وتفصيلاً، شدد مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد الحربي، على تميز الفريق والمهنية العالية لديه وحسن التنظيم والترتيب، ونوعية المبادرات التي قدمها، منوهًا بتوجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، في دعم العمل التطوعي والفرق التطوعية ولاسيما المتميزة والتي لديها رؤية واضحة وتقدم أثرًا ملموسًا.

وأضاف "الحربي" أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تشدد على الوصول إلى مليون متطوع، مشيدًا في الوقت ذاته بما شاهده من فريق ورود نوارة، داعيًا الفرق التطوعية أن تحذو حذو هذا الفريق في العمل التطوعي المنظم، وقد دعا الفريق لتكريمهم بمقر الوزارة على ما قدموه ويقدمونه في خدمة العمل المجتمعي.

ونقل مقدم الحفل المستشار الإعلامي للفريق جيلاني الشمراني للحضور موجزًا عن مبادرات الفريق التي تمت خلال جائحة كورونا، كان أولها توزيع وجبات ساخنة على الممارسين الصحيين بأحد المحاجر بتنسيق مع صحة الرياض، ومبادرات السلال الغذائية (مبادرة محبة وإخاء، مبادرة الجسد الواحد، ومبادرة جسر المحبة) تلاها مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" وزعت على أطفال المحاجر الصحية ونزيلات التأهيل الشامل بمناسبة عيد الفطر المبارك، وآخرها مبادرة "ما نسيناكم" لتوزيع السلال الغذائية.

ورحبت نورة محمد العقلا قائدة فريق ورود نوارة التطوعي في كلمة لها براعي الحفل، وجميع الحضور معربة عن تقديرها لهم، ومشيدة بأعضاء فريقها حيث وصفتهم بالأبطال الذين خاطروا بحياتهم خلال الجائحة لأجل العمل التطوعي، كما شكرت فرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض على منحهم تصاريح تنقل خلال منع التجول، مما سهل عليهم التنقل وتقديم رسالتهم النبيلة بمساعدة الأسر المتضررة وإعانتهم، وختمت حديثها بشكر الداعمين الذي وصفتهم بشركاء النجاح، وأنهم سبب رئيس لاستمرار الفريق برسالته السامية بشعار "إن من العطاء سعادة".

وقدم الفنان حامد الضبعان خلال الحفل أوبريت "سور وحمى"، وهو رسالة شكر وتقدير لمنسوبي وزارتي الداخلية والصحة لما بذل من جهود خلال الجائحة، كما وضع معرض مصاحب لحرفيين سعوديين من أعضاء الفريق في فن النحت والرسم وتنسيق الزهور.

وفي الختام كرم راعي الحفل الجهات الحكومية المشاركة والشركات الداعمة ورجال الأعمال، وقدمت "العقلا" درعًا تذكاريًا للدكتور الحربي شكرًا له على تلبية الدعوة وحضوره، وكان من ضمن المكرمين ملتقى "صحافيو الوطن" وملتقى "إعلاميون مبادرون".