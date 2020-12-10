أخبار عاجلة

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" -
أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة -
ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت -
شرطة التموين تضبط مالكي مخبز استوليا على مليوني جنيه من أموال الدعم -
شرطة الكهرباء تضبط 4241 قضية سرقة تيار في يوم واحد -
ضبط مالك مستودع استولى على مليوني جنيه في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال جدة" يختتم حملة التبرع بالدم لمنسوبيه والمتطوعين

Print
"أبوزيد ": استمرت 4 أيام واستهدفت نشر ثقافة عمل الخير

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم، حملة التبرع بالدم لمنسوبي ومتطوعي الهيئة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك ضمن مبادرات الهيئة التي تسعى من خلال تقديم العمل الإنساني لأبناء المجتمع .

وقال المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أن المبادرة استمرت لمدة أربعة أيام، هدفت إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتطوعي الهيئة وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم من ضمن الأعمال التي تقوم بها الهيئة كأعمال خيرية وتطوعية خالصة لوجه الله، لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية

"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية

"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا

"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا

"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة

"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة

إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين

إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين

شبكة عيون الإخبارية