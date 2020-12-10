"هلال جدة" يختتم حملة التبرع بالدم لمنسوبيه والمتطوعين

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"أبوزيد ": استمرت 4 أيام واستهدفت نشر ثقافة عمل الخير

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم، حملة التبرع بالدم لمنسوبي ومتطوعي الهيئة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك ضمن مبادرات الهيئة التي تسعى من خلال تقديم العمل الإنساني لأبناء المجتمع .

وقال المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أن المبادرة استمرت لمدة أربعة أيام، هدفت إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتطوعي الهيئة وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم من ضمن الأعمال التي تقوم بها الهيئة كأعمال خيرية وتطوعية خالصة لوجه الله، لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.