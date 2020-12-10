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مصادرة 25 طن مقطعات دواجن تشكل خطرا على الصحة العامة

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مصادرة 25 طن مقطعات دواجن تشكل خطرا على الصحة العامة مصادرة 25 طن مقطعات دواجن تشكل خطرا على الصحة العامة

مصراوي Masrawy

08:11 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وجاءت أبرز النتائج بضبط 25 طن مقطعات ومفروم وفيلية دواجن بحوزة المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات بمحافظة الشرقية.

يوذكر تقرير اللجنة المرفقة للمأمورية أنه شتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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مصراوي Masrawy

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