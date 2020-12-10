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بسبب حريق.. الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من داخل مصعد في الإسكندرية

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بسبب حريق.. الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من داخل مصعد في الإسكندرية بسبب حريق.. الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من داخل مصعد في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:20 م الخميس 10 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

أنقذت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، 3 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار بشارع النصر بمنطقة المنشية، بسبب حريق في الكابلات الكهربائية.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا يفيد تعطل مصعد بالعقار رقم 19 بشارع النصر ووجود محتجزين داخله، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود حريق بالكابلات الموصلة للمصعد ما أدى لتعطله، وجرى السيطرة على النيران، وإنقاذ 3 أشخاص من سكان العقار تصادف تواجدهم داخل المصعد أثناء تعطله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة المنشية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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