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حدث في 8 ساعات| حافز مادي لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.. وتحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس

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مصراوي Masrawy

08:19 م الخميس 10 ديسمبر 2020

حدث في 8 ساعات| حافز مادي لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.. وتحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح ، عددًا من القرارات الجمهورية بشأن تغيين قضاة استئناف وتخصيص أراض.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية يستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة وحتى السبت المقبل، لكن متوقع بداية من يوم الأحد حدوث بعض التقلبات الجوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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