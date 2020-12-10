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كرم جبر: مبادرة "لا للتعصب" نجحت بشكل ملحوظ في المجال الرياضي

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كرم جبر: مبادرة "لا للتعصب" نجحت بشكل ملحوظ في المجال الرياضي كرم جبر: مبادرة "لا للتعصب" نجحت بشكل ملحوظ في المجال الرياضي

مصراوي Masrawy

08:18 م الخميس 10 ديسمبر 2020

مصراوي

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام:"أتمنى أن يكون العام القادم خال من للتعصب ونشر الوعى بالمجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبير فى المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واليوم تم إطلاقها بمؤسسة الأهرام".

وأضاف كرم جبر خلال كلمته بالاحتفالية التى عقدت بمؤسسة الأهرام اليوم لدعم مبادرة أولاً.. لا للتعصب: "ظهر الفارق بتلاحم الجميع وهناك تعاون ملحوظ بين الهيئات الإعلامية من أجل ترشيد دور الإعلام فى توجيه السوشيال ميديا وتوجيه الرأى العام من خلال الفكر التنويرى والمبادرة انتشرت بطريقة واضحة ".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المبادرة نجحت بشكل ملحوظ خاصة فى مجال الرياضة خاصة كرة القدم، مشيرا إلى أن هناك روحا إيجابية وحماس من الجميع فور إطلاق المبادرة كما أن الجمهور المصرى راق وواع وهو ما نتمناه فى العام القادم الروح الرياضية لا للخلافات .

وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

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