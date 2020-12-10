"سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع "دِل تكنولوجيز" لتسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمملكة

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خلال انعقاد "أسبوع جيتكس للتقنية 2020"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دِل تكنولوجيز»، بهدف توظيف خبراتهما في مجال التقنيات الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة لمشروعات الهندسة والتكنولوجيا في المملكة.

وبموجب المذكرة ستقوم «دِل تكنولوجيز» بالعمل مع "سدايا" للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة وتحليل البيانات وتخزين البيانات، وسيشهد هذا التعاون الإستراتيجي أيضًا تبادلاً لأفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال لتطوير مشروعات متكاملة تخدم الاحتياجات التكنولوجية لكيانات القطاع العام في جميع أنحاء المملكة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال انعقاد «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» حيث وقع نيابة عن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، فيما وقعها من جانب شركة «دِل تكنولوجيز» النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط محمد أمين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود (سدايا) لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أقرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- أخيرًا، وتتطلع من خلالها إلى لعب دور محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

وقال مدير مركز المعلومات الوطني: "يكمن الابتكار في صميم كل ما نقوم به في «سدايا». نحن متحمسون لاستكشاف فرص النمو التي ستقدمها الثورة الصناعية الرابعة، حيث نسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول التقنيات الناشئة. ويسعدنا أن نتعاون مع «دِل تكنولوجيز» في إطار هذه الرحلة الرقمية المستمرة. فشركة «دِل» رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

من جانب آخر، قال النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في "دِل تكنولوجيز": "نسعى باستمرار للتعاون مع المؤسسات على تطوير الحلول الرقمية. كما نتطلع لتعزيز بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة بما يُسهم في تطوير اقتصاد المعرفة في المملكة. ونحن سعداء بالتعاون مع «سدايا» في مساعيها لتعزيز دورها كجهة تقنية رائدة لتحقيق رؤية التحول الرقمي في المملكة".

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