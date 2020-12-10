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الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيين

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الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيين الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيين

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود في مواجهة المتمردين الحوثيين

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب ويعزز مكانة حكومة بلاده ووفائها بالتزاماتها وواجباتها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي.
وثمن الرئيس هادي على هذا الصعيد، جهود المملكة العربية ودعمها ورعايتها لاستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال تسلمه، في الرياض، أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كوريا تايول كواك، وجمهورية فرنسا جان ماري سافا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد الرئيس اليمني، حرص حكومة بلاده على تنفيذ اتفاق الرياض والتسريع في آلية تنفيذه على أرض الواقع وتشكيل وتوحيد الجهود وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وقطع دابر المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.
وأوضح الرئيس هادي إن الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لا يلبي الطموح أو يستوعب قضايا البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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