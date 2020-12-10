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مجلس جامعة جدة يعتمد إعادة الهيكلة ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

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مجلس جامعة جدة يعتمد إعادة الهيكلة ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية مجلس جامعة جدة يعتمد إعادة الهيكلة ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
وفق مذكرة تفاهم مع مركز سلمان لأبحاث الإعاقة وتعاون مع "الموارد البشرية"

مجلس جامعة جدة يعتمد إعادة الهيكلة ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

رأس رئيس جامعة جدة د.عدنان الحميدان، اليوم (الخميس)، الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن طريق برنامج البلاك بورد بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة، وذلك نيابة عن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، على إعادة هيكلة الجامعة، والموافقة على لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية، ومذكرة تعاون بين الجامعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اعتمد المجلس اتفاقية بين الجامعة ممثلةً في مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وجامعة الجوف، واتفاقيات بين الجامعة ممثلةً في كلية علوم الرياضة، مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي؛ ومنها: وزارة الرياضة، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، النادي الأهلي السعودي، حاضنة الرياضة ، الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، جمعية أصدقاء (اللاعبين القدامى)، اللجنة البارالمبية السعودية، الاتحاد السعودي للمبارزة، الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة، الاتحاد السعودي للتايكوندو، الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى.

فيما أقرّ مجلس الجامعة مذكرة تفاهم بين الجامعة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم وإدارة التعليم بمحافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الابتعاث والتدريب بالجامعة، وبرنامج الماجستير المهني في الحوسبة السحابية المقدم من قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص، وبرنامج الماجستير المهني في المالية واقتصاديات البنوك المقدم من قسم المالية والاقتصاد بكلية الأعمال.

واعتمد المجلس برنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية المقدم من قسم نظم المعلومات الجغرافية بكلية العلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير التنفيذي في نظم المعلومات الإدارية المقدم من قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال، ومنح الدرجة العلمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ، ومنح درجة البكالوريوس لطلاب وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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