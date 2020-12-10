العاهل المغربي يؤكد خلال للرئيس الفلسطيني استمرار دعم القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن الرباط ملتزمة بالكامل بدعم القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.

وقال بيان للديوان الملكي، اليوم الخميس "أكد ملك المغرب في اتصاله بالرئيس عباس موقفه الداعم للقضية الفلسطينية الثابت الذي لا يتغير. وعبر عن دعم المغرب لحل الدولتين والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وشدد ملك المغرب على "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى".

وأوضح الملك محمد السادس أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدًا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".