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بيرو تعلن إعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية أمام الجمهور بنسبة 40 في المائة

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بيرو تعلن إعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية أمام الجمهور بنسبة 40 في المائة بيرو تعلن إعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية أمام الجمهور بنسبة 40 في المائة

مصراوي Masrawy

08:01 م الخميس 10 ديسمبر 2020

ليما-(د ب أ):

أعلنت بيرو اليوم الخميس أنه سيتم السماح لدور السينما وصالات الألعاب الرياضية (الجيمانزيوم) بإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور بنسبة 40% من قدرتها الاستيعابية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن قرار حكومي نشراليوم في الجريدة الرسمية.

ووفقا للقرار الذي وقع عليه وزير الإنتاج خوسيه لويس تشيكوما، يحتاج البلد إلى الانتقال إلى مرحلة استئناف الأنشطة في القطاعات التي تتضمن تدابير للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي "إيسالود" إن فحوصات الفيروس الفتاك كشفت ارتفاع نسب الإصابة في بعض أجزاء من البلاد ومن بينها 20 منطقة في العاصمة ليما.

ووافقت في الأسبوع الماضي، على إعادة فتح الكازينوهات والمسارح، فضلا عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى أوروبا.

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