أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أسامة الأزهري ناعيا نبيل فاروق: مؤلفاته تخلد أثره في الأدب العالمي

Print

مصراوي Masrawy

08:09 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الروائي الكبير الدكتور نبيل فاروق والذي وافته المنية أمس الأربعاء .

وقال الأزهري في بيان له : تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبا وفاة الراحل العظيم الدكتور نبيل فاروق، فتألمت كثيرا لفقده، وترحمت كثيرا عليه، لقد كان كاتبا مبتكرا مبدعا، وكان سيال القلم، عظيم الوطنية، صاحب خيال خصب جارف، وأبدع في أدب المغامرة، وادب الخيال العلمي، وحظي في عقدي الثمانينات والتسعينات خصوصا فما بعدهما بشهرة منقطعة النظير، حيث عكف شباب الوطن العربي جميعا على قراءة نتاج قلمه، وابتكاره لشخصية (رجل المستحيل أدهم صبري) وشخصيات أخرى كثيرة يخلد أثره في الأدب العالمي، ويضعه بجوار آجاثا كريستي، مبتكرة شخصية هيركيول بوارو، وبجوار آرثر كونان دويل مبتكر (شيرلوك هولمز)، ويضعه بجوار أيان فلمنج مبتكر شخصية (جيمس بوند)، وغيرهم.

وأشار الأزهري في بيان له إلى عدة نقاط قال فيها: لقد قرأت سلسلة (رجل المستحيل) كاملة، عدة مرات، وقرأت سلسلة (ملف المستقبل)، وسلسلة ع x ٢، وسلسلة كوكتيل ٢٠٠٠، وسلسلة فارس الأندلس، وسلسلة زهور، وسلسلة بانوراما، وسلسلة الأعداد الخاصة، وروايته الرائعة (أرزاق) وأطلعني على الجزء الرابع منها بصورة خاصة فقرأته قبل نشره، قرأت ذلك كله عدة مرات، وكانت آخر مرة قرأت فيها كل سلاسله قبل سنوات قليلة، حينما اشتريت سلاسله جميعا، ورجعت أقرأها بعين أخرى، لأتأمل كيفية نسجه للرواية، ورسائله غير المباشرة التي يضمنها في روايته، من الوطنية، والاطلاع، والأمل

وأضاف: تشرفت في أحد الحلقات في برنامج (ممكن) في ضيافة الإعلامي الكبير الأستاذ خيري رمضان باستضافة الدكتور نبيل فاروق، وحضر معنا الحلقة، واستضافة المبدع العبقري أحمد خالد توفيق وشارك معنا من خلال الفيديو، وأجرى الأستاذ خيري مع ثلاثتنا حوارا ممتدا، كان في نظري من أفضل الحلقات وأكثرها ثراءً وإفادة.

وتابع: تشرفت بوجود صداقة شخصية مع الدكتور نبيل فاروق، وزرته في بيته ومكتبه عدة مرات، وأهداني عدة أعداد ممهورة بتوقيعه وإهدائه، واتصل بي مرة يستأذن أن يستعير اسم برنامج (رؤى) الذي كنت أتشرف بتقديمه على قناة DMC ، فرحبت بذلك جدا، ونشر روايته مصدرا إياها بإهداء هذا العمل لي، فكم أعتز وأسعد بهذا.

واختتم الأزهري بيانه : لا أجد تلخيصا لظاهرة نبيل فاروق أدق مما قاله عنه العراب الدكتور أحمد خالد توفيق في روايته: (اسمه أدهم)(ص٩): (الحقيقة أن أعماله من الأمثلة النادرة لأدب المغامرة المكتوب بالعربية أصلا، إنه قد كتب أكثر من خمسمائة عنوان، وكتب في كل الموضوعات تقريبا، وعلى كتاباته تربت عدة أجيال من قارئي العربية وشكلت وجدانهم، الحقيقة أنه شديد الأهمية لحد لا يوصف، "ديستوفسكي نفسه لم يؤثر في كل هذا العدد من القراء، خاصة في سن الشباب حيث التكوين الأول للطين اللين، والملاحظة الصادقة هي أن كل شاب يجرب الكتابة يبدأ بتقليد أسلوب د. نبيل فاروق المميز، المميز جدا) ، وختاما أقول رحم الله الصديق العظيم، والمبدع الكبير، الدكتور نبيل فاروق، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

WhatsApp Image 2020-12-10 at 4.16.08 PM

f3c52dc34e.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية