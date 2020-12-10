"صياغة السياسات العامة لحماية الأطفال".. في ورشة عمل بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في البحيرة، اليوم الخميس، ورشة عمل عن كيفية صياغة السياسات العامة لحماية الطفولة وذلك بالشراكة مع اليونيسيف وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة.

هدفت الورشة إلى رفع وبناء قدرات العاملين بلجان حماية الطفل على كيفية وضع سياسات الحماية ومتابعة تنفيذها ورصد حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات.

حاضر بالورشة دكتورة بلقيس هجرس استشاري التدريب وشارك بالورشة، مدثر سعد، مسئول حماية الطفل بهيئة إنقاذ الطفولة وأحمد سعيد، منسق البرنامج، مقرري اللجان بالمحافظة، ووكلاء وزارة التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي.