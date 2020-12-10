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الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تحويل 650 مكتبًا تموينيًا على مستوى الجمهورية إلى مراكز متطورة وذلك من خلال منظومة التحول الرقمي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش زيارة أجراها لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المنشآت التموينية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ووكيل وزارة التموين محمد سعد الله وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف المصيلحي، أن مراكز خدمة المواطنين التي سيجرى تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية.

وأكد الوزير خلال تفقده مكتبا تموينيا في منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن وزارة التموين من أول الوزارات التي حولت نحو 70٪ من خدماتها إلى المنظومة الرقمية.

وأشار إلى أنه جاري دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.