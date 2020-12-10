الدقهلية| حبس مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بسبب "طريقة اعتراضه"

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قرر المستشار عمرو جلال، رئيس نيابة بلقاس، وتحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، حبس مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب، و24 من أنصاره 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم بقطع طريق جمصة الساحلي، والتجمهر اعتراضًا على سقوط المرشح في انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بقطع العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس، الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة ووضعوا إطارات السيارات وأفرع الأشجار وأشعلوا النيران بها.

وافترش عدد من السيدات الأرض اعتراضًا على سقوط ابن منطقتهم عوض أبوالنجا، والذي كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزي وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة، وجرى التعامل مع المحتجين.

ألقت القوات القبض 25 شخصًا بينهم المرشح الخاسر عوض أبوالنجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بلقاس، أعلنت مساء الثلاثاء حصول المرشح وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفًا و250 صوتًا، واللواء فايق الزكي المرشح المستقل على 55 ألفًا و642 صوتًا؛ ليحققا أعلى الأصوات ليكونا المؤهلين للفوز بالمقعدين عن الدائرة.

بينما حصل عوض محمد عبد الفتاح أبوالنجا على 53 ألفًا و350 صوتًا وإلهامي عجينة مرشح حزب المؤتمر على 35 ألفًا و131 صوتًا.