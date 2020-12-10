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"البيئة والمسطحات" تضبط 37 منشأة مخالفة في بني سويف

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"البيئة والمسطحات" تضبط 37 منشأة مخالفة في بني سويف "البيئة والمسطحات" تضبط 37 منشأة مخالفة في بني سويف

مصراوي Masrawy

08:09 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

حملات تفتيشية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 3 عيادات بيطرية مخالفة في بني سويف.

فى مجال حماية البيئة أمكن ضبط 37 منشأة (عدم نظافة بيئة العمل – عدم وجود شهادات صحية للعاملين – عدم تغطية اللحوم المعروضة – إلقاء المخلفات فى الأماكن غير المخصصة – عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط – عدم صلاحية أجهزة الإطفاء - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

وشملت الجهود ضبط 3 قضايا زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونياً بنطاق المنطقة المركزية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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