"البيئة والمسطحات" تضبط 37 منشأة مخالفة في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

حملات تفتيشية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 3 عيادات بيطرية مخالفة في بني سويف.

فى مجال حماية البيئة أمكن ضبط 37 منشأة (عدم نظافة بيئة العمل – عدم وجود شهادات صحية للعاملين – عدم تغطية اللحوم المعروضة – إلقاء المخلفات فى الأماكن غير المخصصة – عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط – عدم صلاحية أجهزة الإطفاء - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

وشملت الجهود ضبط 3 قضايا زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونياً بنطاق المنطقة المركزية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.