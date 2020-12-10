أصاب 3 مواطنين.. ضبط شخص يهدد المارة بسلاح أبيض في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الخميس، من القبض على شخص أصاب 3 مواطنين بعد الاعتداء عليهم بسلاح أبيض في منطقة الشادر بمركز نجع حمادي، شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارًا يفيد ضبط "قرشي.ع"، بتهمة الاعتداء على "أشرف.ع"، و"حازم.ب، و"رضا.ح"، بسلاح أبيض وإصابتهم بجروح وكسور، وذلك في منطقة الشادر بمركز نجع حمادي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم مصاب باختلال عقلي، وأنه هدد المارة بالسلاح الأبيض وفقًا لذلك.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.