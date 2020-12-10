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إصابة 7 أشخاص خلال حادث تصادم في كفر شكر

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إصابة 7 أشخاص خلال حادث تصادم في كفر شكر إصابة 7 أشخاص خلال حادث تصادم في كفر شكر

مصراوي Masrawy

07:22 م الخميس 10 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد طريق ميت الدريج كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى "ميكروباص".

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج، ووجود مصابين، وانتقل العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية إلى موقع البلاغ لفحصه.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص وأسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة، كما جرى رفع السيارات المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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