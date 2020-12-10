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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن مساعي الوزارة للاستفادة من أراضي "المخابز المليونية" غير المستغلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

قال وزير التموين إنه يجرى بحث استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش زيارة أجراها لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المنشآت التموينية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ووكيل وزارة التموين محمد سعد الله وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وأشار المصيلحي إلى أنه يجرى بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة والمواطنين.