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الجيزة: غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لمدة 5 ساعات.. غدا

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الجيزة: غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لمدة 5 ساعات.. غدا الجيزة: غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون لمدة 5 ساعات.. غدا

مصراوي Masrawy

07:13 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار ( كهرباء) لمدة 5 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 من صباح غدِ الجمعة الموافق 11/12/ 2020 دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.

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