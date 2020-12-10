عبد المحسن سلامة: يجب تطبيق مبادرة لا للتعصب في جميع المجالات

مصراوي Masrawy
07:08 م الخميس 10 ديسمبر 2020
مصراوي
قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سعيد باختيار مؤسسة الأهرام لاحتضان مبادرة مصر أولاً.. لا للتعصب والتي انطلقت فعالياتها بإضاءة مبنى الأهرام مساء اليوم.
وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمؤسسة الأهرام، الخميس، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية ووزير الشباب والرياضة، أنه يجب تطبيق مبادرة لا للتعصب على كل المجالات وليس في الرياضة فقط .
وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.
حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.