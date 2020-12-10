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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وصرح جاريد كوشنر بأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مسألة وقت فقط بعد أن أصبح المغرب أحدث دولة عربية تفعل ذلك.

وأضاف كوشنر للصحفيين: "اجتماع إسرائيل والسعودية معا والتطبيع الكامل في هذه المرحلة أمر حتمي، لكن من الواضح أن الإطار الزمني سيأتي وهو أمر يجب تحديده".

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.