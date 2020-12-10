أمين عسير يزور خميس مشيط ويتفقد عددًا من المشروعات

★ ★ ★ ★ ★

أكد أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية

زار أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بلدية خميس مشيط، وكان في استقباله رئيس البلدية، محمد الحويطي.

تهدف الزيارة إلى تفقد ومتابعة الأعمال والمشروعات ميدانيًا، وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من البلدية، إلى جانب مناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة والمراكز التابعة لها.

من جهته، أكد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقال "الحميدي"، إن الأمانة وجميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين.

وأشاد بخطط العمل التي عملتها بلدية خميس مشيط بما يتوافق مع طبيعة المشاريع والموارد المالية.

وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة على عددٍ من المشاريع البلدية والتنموية المتنوعة في خميس مشيط، واعدًا بتذليل الصعاب ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها من خلال الفرق الرقابية اليومية؛ حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، عبر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لأمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي؛ لما يوليه للبلدية ومنسوبيها من اهتمام بالغ ولحرصه ومتابعته الدائمة التي كان لها الأثر البالغ في تذليل الصعاب والمضي قُدمًا نحو خدمات بلدية مميزة.

وأكد أن البلدية تسابق الزمن لتفعيل وتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها وإعادة تأهيل وصيانة المرافق العامة بجهودها الذاتية حيث تم توزيع وهيكلة فرق وعمالة البلدية وإعادة تنظيمها، لتحقيق تلك الأهداف وفق أفضل الاشتراطات والمعايير.

يذكر أن بلدية خميس مشيط، تعكف حاليًا على تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية التي ستسهم في تطوير وتنمية المحافظة.