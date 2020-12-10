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"بين الواقع والحلول".. ندوة حول مشكلات التعليم الهجين في "تربية أسيوط" -صور

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"بين الواقع والحلول".. ندوة حول مشكلات التعليم الهجين في "تربية أسيوط" -صور "بين الواقع والحلول".. ندوة حول مشكلات التعليم الهجين في "تربية أسيوط" -صور

مصراوي Masrawy

06:45 م الخميس 10 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

نظمت كلية التربية في جامعة أسيوط، بالتعاون مع مركز القياس والتقويم، اليوم الخميس، الندوة العلمية الطلابية حول مشكلات التعليم الهجين "الواقع والحلول".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى حمد مدير مركز القياس والتقويم.

قال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بأسيوط، إن الندوة تأتي في إطار تطبيق جامعة أسيوط لنظام التعليم الهجين خلال العام الدراسي الحالي، والذي يعتمد على الحضور المباشر بين الطلاب والأساتذة وجهًا لوجه والتعليم الإلكتروني من خلال منصة الجامعة على تطبيق "مايكروسوفت تايمز"، في ظل جائحة كورونا.

وأوضح عميد كلية التربية بأسيوط، أن تطبيق التعليم الهجين يهدف إلى توفير بيئة تعليمية فعالة وعصرية للطلاب تتكامل مع خبرات أعضاء هيئة التدريس، لتحقيق الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي وتقليل الكثافة العددية للطلاب في الوقت نفسه؛ مؤكدًا على أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية وتطوير أدائهم من خلال جودة المحاضرات وعمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر للطلاب، وتدريب الطلاب علي استخدام المنصة والاستفادة منها واستغلال إمكانياتها في تطوير مهاراتهم التعليمية.

وأشار الدكتور عادل النجدي، إلى تطرق الندوة للمشكلات التي يعاني منها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تطبيق نظام التعليم الهجين واقتراح الحلول المناسبة لتلك المشكلات.

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