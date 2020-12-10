عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل انطلاق رالي باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠

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بحضور عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين

رعى امير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم, حفل انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 16 بمشاركة 143 متسابقاً من 13دولة والذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من "فيا" كأس العالم "باها".

جاء ذلك في مركز "المغواة"، بحضور نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز و رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

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وفور وصول أمير المنطقة مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة أوضح خلالها بأن النجاحات المتتالية لرالي حائل منذ انطلاقته عام 2006 م على خارطة الراليات العالمية كأول حدث للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، ينظم في المملكة ضمن مساعينا لمواكبة التحديات وتطبيق أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي للسيارات برفع هذا الرالي إلى أعلى المستويات خاصة في ظل تداعيات فايروس كورونا.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل: إن رالي حائل قصة نجاح خطتها السواعد الوطنية إضافة لثمرة تعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل وكافة القطاعات المعنية مما أسهم في إنجاح الرالي على مدى السنوات، مما انعكس ذلك على العدد الكبير للمشاركين في هذا العام حتى صل 143 مشاركاً مع انضمام باها حائل إلى روزنامة كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كنتري" باها وتنظيم جولتين عالميتين, متطلعًا سموه بأن يواصل رالي حائل تألقه وأن يصبح محطة هامة للبطولة قبيل التوجه لخوض رالي داكار الذي تستضيفه المملكة ، مشيراً إلى أن حائل ستواصل حضورها في الرالي الأصعب عالمياً من خلال استضافت بعض مراحل دكار ويوم الراحة في منتصف فترة الرالي.

عقب ذلك كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ووكالة الأنباء السعودية "واس"، بعدها أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز انطلاقة الرالي قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن انطلاق رالي حائل في نسخته السادسة عشرة".

عقب ذلك استعرضت أمام سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة وفي نهاية الحفل قال أمير منطقة حائل: إننا اليوم نسعد في انطلاق الرالي في نسخته السادسة عشرة بكل امتياز، وبرقم مميز جداً فحائل تخطو نحو العالمية بكل قوة وثبات وبنسخة دولية مميزة، مشيراً إلى أن بداية انطلاق الرالي عام 2006م شارك فيه 30 متسابقاً والآن وصل في النسخة "16" إلى 143 متسابقاً، وبمسافة 1600 كم بمرحلة نوعية.

وأضاف: أن أبناء المملكة يسطرون اليوم ملحمة من الانتصارات والتميز بدعم الدولة المباركة التي فتحت آفاقاً كبيرة لأبناء الوطن ليصلوا المنصات الدولية في جميع المضامير ومن ضمنها المضمار الرياضي وتحديداً رياضة السيارات، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة لأبناء الوطن ليكونوا عالميين، مشيراً إلى أن هناك أسماء لامعة أثبتوا جدارتهم في الأعوام الماضية, متطلعًا بأن يحققوا انتصارات أخرى في هذا الرالي.

حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.

رالي باها حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٠