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طموح "العين" يصطدم بالقادسية.. و"الكلاسيكو" يجمع الشباب والاتحاد

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طموح "العين" يصطدم بالقادسية.. و"الكلاسيكو" يجمع الشباب والاتحاد طموح "العين" يصطدم بالقادسية.. و"الكلاسيكو" يجمع الشباب والاتحاد
في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طموح

تنطلق منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء غدا الجمعة ، بـ3 مباريات؛ حيث تجمع المباراة الأولى فريق العين بضيفه القادسية عند الساعة 3:35 مساء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.


ويحتل العين المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل القادسية المركز العاشر في الترتيب بـ10 نقاط.


وفي المباراة الثانية يستضيف الرائد نظيره الفيصلي عند الساعة 5:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.


يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز الثامن بسلم الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ10 نقاط.


وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض يلعب الشباب مع الاتحاد عند الساعة 7:45 مساءً؛ حيث يحتلّ الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ12 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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