أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزهايمر" توقع اتفاقية مع أكاديمية دلة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي

Print
"الزهايمر" توقع اتفاقية مع أكاديمية دلة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي "الزهايمر" توقع اتفاقية مع أكاديمية دلة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي
إسهامًا في نشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية

توقع جمعية الزهايمر اتفاقية تعاون مع أكاديمية دلة التطوعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

جاء ذلك لعدة أهداف؛ منها المساهمة بنشر الوعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية، وخدمة المجتمع من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة، أو ورش عمل وبث رسائل وحملات توعوية، خلال الشهر العالمي للزهايمر واليوم العالمي للتطوع.

ورغبة لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الأعمال التطوعية والتعاون التطوعي في جميع المجالات.

ووفقًا لهذه الاتفاقية أقامت الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية دلة التطوعية؛ محاضرة توعوية تطوعية بعنوان: "إنسان الخدمة" من خلال برنامج البيرسكوب المرتبط بحساب الجمعية على تويتر: @saudialzheimer، اتباعاً للإجراءات الاحترازية، بسبب كورونا المستجد، ألقاها المدرب ياسر عمار بن محفوظ، تحدث فيها عن معنى العمل التطوعي ومحبة العمل التطوعي؛ حيث حصدت المحاضرة أكثر من 922 مشاهدة من المهتمين بالتطوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية